Öz Sağlık- İş Yöneticileri Hakkında '500 Lira Karşılığında Üyelik' Suçlamasıyla Yapılan Suç Duyurusuna Takipsizlik: Cebir ve Tehdit Yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hak- İş’e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın işçilere üyelik karşılığında 500 lira verdiği iddiasıyla yapılan suç duyurusuna “sendikaya üye olmaya veya ayrılmaya zorlamaya yönelik cebir ve tehdit kullanılmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hak- İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'nın işçilere üyelik karşılığında 500 lira verdiği iddiasıyla yapılan suç duyurusuna "sendikaya üye olmaya veya ayrılmaya zorlamaya yönelik cebir ve tehdit kullanılmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Ankara'da bir üniversite hastanesinde çalışan bir işçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Öz Sağlık- İş Sendikası yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sendika yönetiminin işçilere kendi sendikalarına üye olmaları karşılığında 500 lira para verdiğini ileri süren işçi, dilekçesinde şunları belirtti:

"Son zamanlarda hastanemiz işçilerinden, Öz Sağlık-İş isimli sendika çalışanlarının kendi sendikalarına üye olmalarını, üye oldukları takdirde kendilerine 500 TL ödeme yapılacağına dair tekliflerin geldiğini, hatta büyük bir kısım işçinin bu sendikaya geçiş yaparak sendikaya üye oldukları ve sendikaya ait banka hesaplarından geçiş yapan işçilerin hesaplarına 500 TL ödeme yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Yaptığım araştırmada, söz konusu sendikanın şikayetçi olduğum yönetim kurulu üyelerince bu yönde bir resmi bir karar alınmak suretiyle ve sendika gelirlerinden yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Bu nedenle yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tamamından şikayetçiyim."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesinde, "Müşteki dilekçesinde ve tüm dosya kapsamı incelendiğinde, müştekiye yönelik sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya ve katılmamaya, sendikadan ayrılmaya zorlamaya yönelik cebir ve tehdit bulunmadığı, Sendikal Hakların Kullanılmasını Engellenmesi suçunun oluşmadığı anlaşılmakla, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığına karar verildi" dendi.