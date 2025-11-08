Haberler

Öz Sağlık-İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini belirterek "Asgari ücret, tüm kesimlerin katılımının sağlandığı, bilimsel temeli olan, sivil toplumun katkı sunacağı bir modelle belirlenmeli." dedi.

Öz Sağlık-İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Kızılcahamam'da bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sahip oldukları yaklaşık 225 bin üyeyle Türkiye'nin en büyük üçüncü işçi sendikası olduklarını söyledi.

Sendikal faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Sert, hedeflerinin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine, günün koşullarında uluslararası normlarda bir sendikal hizmet sunmak, kazanımlarını artırmak ve bunları sosyal sendikacılık anlayışıyla zenginleştirmek olduğunu ifade etti.

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tespit çalışmalarına değinen Sert, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı desteklediklerini kaydetti.

Devlet Sert, "Komisyonun asgari ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz. Dünyada bunun pek çok modelleri var. Bu modeller üzerinde de tartışılabilir. Belki yanlış anlaşılmalar, farklı beklentiler içerisinde olan insanlar çıkabilir ama biz, HAK-İŞ olarak 'Aman HAK-İŞ illa komisyonda olsun' anlayışında değiliz. Komisyonun yapısı değişmeli. Asgari ücret, tüm kesimlerin katılımının sağlandığı, bilimsel temeli olan, sivil toplumun katkı sunacağı bir modelle belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

Ülkenin büyüyen ekonomisinden, milli gelirinden pay istediklerini ifade eden Sert, şöyle devam etti:

"Bu vergi cenderesinden kurtulmak istiyoruz. Evimize götürdüğümüz ekmeği bölüp parça parça yutan bu sisteme itiraz ediyoruz. Taşerondan kadroya geçerken hiçbir sorumluluğu olmadığı halde kapsam dışı kalan kardeşlerimizin halen görmezden gelinmesine itiraz ediyoruz. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin ürettiği en büyük sorun olan, tayin yasağına hep birlikte itiraz ediyoruz."

Sert, tüm yetkilileri çalışma hayatının sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması yolunda adım atmaya davet etti.

"Üye sayımız arzu ettiğimiz yerde değil"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bu yıl HAK-İŞ'in kuruluşunun 50. yılı olduğunu anımsatarak üye sayısının arzu ettikleri seviyede olmadığını belirtti.

HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş Sendikasının hedeflerinden bahseden Arslan, "Türkiye'nin 17 milyon kayıtlı işçisi var. 17 milyon işçi bizden alacaklı. Onları sendikalaştırmak, onlara insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret almak, bizim boynumuzun borcu." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'i üye sayısı anlamında büyütmeleri gerektiğini belirterek sendika yöneticilerinden gece gündüz demeden çalışmalarını istedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini belirten Arslan, komisyonun yapısının değiştirilmesine ilişkin, herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

Arslan, taşeron sorunun çözülmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan da üye ülkelere verdikleri desteklere değinerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı da okundu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti temsilcileri, bazı sendikaların yöneticileri ile delegeler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
