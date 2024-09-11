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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Karabük'te Üyelerle Buluştu

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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle bir araya geldi. Sert, toplantıda sendikanın çalışmalarını ve başarılarını anlattı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Sert, Kapullu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, her yıl Karabük'teki sendika üyeleriyle bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

Teşkilatın büyük çabası ve mücadelesinin alkışı hak ettiğini belirten Sert, "Bu mücadeleye en küçük bir tuğla koyan, gece gündüz demeden başarı için çalışan Karabük teşkilatımızı ayakta alkışlıyorum. Öz Sağlık-İş Sendikası olarak tıpkı Karabük örneği gibi 81 ilimizde, 85 şube başkanlığımız ile 211 bin üyeyi aşan üye sayımızla çok başarılı çalışmalara imza atan, değerler, ilkeler sendikacılığını hayata geçirme gayretinde olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Yine ülkemizin üçüncü büyük işçi sendikası, kendi iş kolumuzun açık ara lideriyiz." diye konuştu.

Sert, sendika olarak en başta üyelerine karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Onların fedakar ailelerine, sonra iş yerlerimize, ekmeğimizi kazandığımız, emek verdiğimiz kurumlarımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, mağdur ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize, içinde yaşadığımız şu tabiata, şu dünyaya, şu her yanımızı çepeçevre saran nimetlere... Gördüğümüz haksızlığı gidermek için nimet külfet dengesini sağlamak için hak temelli bir sendikal anlayış için iş yerlerimizin, kurumlarımızın saygınlığı ve devamlılığı için anayasal hak ve kazanımlarımızı korumak, yenilerini kazanmak için ve bu ülke için üretmek, kazanmak, hizmet etmek için sendikacılık yapıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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