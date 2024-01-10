Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi Hastane Önünde Açıklama Yaptı
Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde güvenlik personeline yönelik saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı.
Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.
Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Ahmet Altunç, üyelerin katılımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önünde düzenlenen basın açıklamasında, hastanede güvenlik personeline yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.
Altunç, "Sağlıkta şiddet olaylarına ağır cezaların verilmesi gerekiyor." dedi.
Açıklamanın ardından üyeler dağıldı.