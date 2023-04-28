Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Aslan'dan kadro teşekkürü Açıklaması

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde çalışan işçilerin kadroya alınmasını sağlayan düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde çalışan işçilerin kadroya alınmasını sağlayan düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Aslan, geçici işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programa katıldı.

Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde 14 binden fazla işçinin yıllardır kadro beklediğini belirten Aslan, bu konuda sendika olarak önemli mücadeleler yürüttüklerini söyledi.

Mücadelenin sonucu kamuda geçici ve mevsimlik işçilerin kadro hakkına kavuştuğunu belirten Aslan, bu başarının kolay kazanılmadığına dikkati çekti.

Aslan, kadro mücadelesi kapsamında 2007 yılında 13 bin kişinin kadroya alındığını ifade ederek, "Kamuda geçici işçilerin çalışma süresi 2019 yılında 5 ay 29 günden 9 ay 29 güne yükseltildi. Son yapılan düzenleme ile de çalışma süresi 12 ay oldu. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğündeki geçici işçilerin kadroya alınmasına yönelik ilanın kurumun internet sitesine yüklendiğini duyuran Aslan, "Bu düzenlemeyle Orman Genel Müdürlüğümüzde çalışan kadrolu işçilere geçici ve mevsimlik işçilerin de eklenmesiyle toplam çalışan sayısı 20 bine yükseldi. 20 bin işçi arasında emekliler oldukça, diğer arkadaşlarımız kadro alacak. Kadro bekleyenler ise 12 ay çalışmaya devam edecek." dedi.

Türkiye'nin 23 milyon hektarı bulan ormanlarını "yeşil vatan" olarak nitelediklerini ifade eden Aslan, orman işçilerinin canları pahasına yeşil vatanın korunması için çalıştığını dile getirdi.

Kadro düzenlemesinin işçilerin moral, motivasyon ve verimliliğini artırdığına dikkati çeken Aslan, tüm işçilerin düzenlemeden memnun olduğunu söyledi.

İşçiler yıllardır bekledikleri kadroya kavuştu

İşçilerden Harun Yıldız, Orman Genel Müdürlüğünde yaklaşık 14 yıldır orman yangın işçisi olarak çalıştığını belirterek, uzun süredir beklediği kadroya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Üyesi olduğu Öz Orman İş Sendikası'nın kadroya alınmaları için yürüttüğü çabaya dikkati çeken Yıldız, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kadroya alınmalarında katkısı olan herkese teşekkür etti.

İşçilerden Yavuz Ünal ise yaklaşık 11 yıldır kadro beklediğini ifade ederek, "Sendikalarının 12 ay aş, 12 ay iş sloganıyla yürüttüğü kadro mücadelesi sonucu kadromuza kavuştuk. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.