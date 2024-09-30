Üye Girişi
Haberler

Öz Finans İş Sendikası Üyelerine Stres ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Finans İş Sendikası, finans sektöründe çalışan üyelerine stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü konularında eğitim verildi. Eğitim projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın finansmanında hayata geçirildi ve birçok bankanın çalışanları katıldı.

Öz Finans İş Sendikası tarafından üyelerine stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitim Projesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finansmanlığında hayata geçirildi.

Eğitime, Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankasının Mardin, Manisa, Giresun, Çanakkale, Erzurum, Karaman, Isparta ve bu illerin ilçelerindeki Öz Finans İş Sendikası üyesi çalışanlar katıldı.

Çalışanlara, stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon başlıklı eğitimler verildi ve katılım belgesi takdim edildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, bankacılık ve finans sektörlerindeki çalışanların yoğun iş yüküyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Verilen eğitim sayesinde bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarının çözümüne bir nebze olsun katkı sağlamak bizleri mutlu etti. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Eroğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekonomi Eğitim Finans Güncel Stres

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı

Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler gecikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });