Öz Finans İş Sendikası Konya Bölge Başkanlığı Genel Kurulu Yapıldı

Konya'da, Öz Finans İş Sendikası Konya Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Konya Bölge Başkanı Ömer Rıdvan Yiğit, yeniden başkan seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul'da konuşan Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, İsrail'in Filistin'de kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden katliam yaptığını belirtti.

Toplu iş sözleşmeleri sürecine ilişkin konuşan Eroğlu, "Kişilik ve duruşunuz her alanda önemlidir. Eğer karşınızdaki insana değer veremiyorsanız ister bankalarla görüşün, ister hükümetle, ister siyasetle, hiçbir kazanım elde edemezsiniz. Yaptığınız işin bir mevzuatı, düzeni, nizamı vardır. Bu çerçevede hareket edeceksiniz. Futbolun kuralları nasıl varsa, sendikacılığın da kuralları, ilkeleri ve bir ahlakı vardır." ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilen Öz Finans İş Sendikası Konya Bölge Başkanı Ömer Rıdvan Yiğit de 152 şubede görevli 626 üyeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Üyesi Ayşe Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışman İhsan Şener, Anadolu Birlik Holding Mali ve Finans İcra Kurulu Üyesi Emin Çubukçu, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı Engin Kızılok, Hak-İş Konfederasyonu Konya İl Başkanı Hüseyin Keçeci, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, bankaların şube müdürleri ve davetliler katıldı.