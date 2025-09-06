Öz Finans İş Sendikası Diyarbakır Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdil, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Filistin'de yaşananlara da değinen Pakdil, "Filistin meselesi bütün insanlığın bir sorunu ve ayıbı. 21. yüzyılda insanlık adına utanç vericidir. Burada herkesin hisse alması gerekmektedir. Bu katliamın durması gerekmektedir." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde Diyarbakır Bölge Başkanı Tahsin Koçhan delegelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede yönetim kuruluna Hasan Gök, Necmettin Aydın, Mehmet Can Bayram, Bünyamin Elmas, denetleme kurulu üyeliğine Kenan Gümüştaş, Mesut İnci, Mustafa Yel ve disiplin kurulu üyeliğine Ramazan Sarsağ, İsmail Yavuz ve Begüm Kaymaz seçildi.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, çok zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Çok zor bir dünyada, çok zor bir bölgede yaşıyoruz. Neredeyse her tarafımızda savaş var. Ama şu anda dünyanın en büyük kanayan yarası Gazze. Her sabah kalktığımızda ölen çocukların, sivillerin haberlerini alıyoruz. Vahşet, katliam devam ediyor. Soykırımcı İsrail durmuyor, durdurulamıyor. Dünyanın süper güç ülkesi de İsrail'in arkasında. Gazzelileri oradan sürmek istiyorlar. Bu katliamın bir an önce durması gerekiyor."

Koçhan da 4 yıllık görevin ardından yeniden kongreyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Koçhan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bölge Başkanlığı sorumluluk alanı içerisinde Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin'de Ziraat ve Halk Bankası ile Ziraat Katılım Bankamızın 130 şubede görevli 1443 kıymetli üyemize hizmet etmeye, istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak sonuçlandırmaya odaklandık. Görev yaptığımız 4 yıl içerisinde ziyaret etmediğimiz şube, sıkmadığımız el kalmadı. Bundan sonra da aynı hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Programa, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, TBMM Başkanlık Müşaviri Zeki Mirvelioğlu, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, bankaların şube müdürleri ve davetliler katıldı.