Öz Amcasını Öldüren Sanığın Cezası Onaylandı, Yardım Eden Sanığın Cezası Bozuldu

ÖZ amcasını silahla ateş ederek öldüren, bıçakla parçalara ayıran ve ceset parçalarını farklı yerlere atan sanık Fahrettin Öztürk'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı. Öztürk'e yardım ettiği gerekçesiyle Ferhat Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu. Yapılan yeniden yargılamada Yıldız, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay bozma ilamında Ferhat Yıldız'ın plan ve keşif yapma, suçta kullanılan silahı temin etme ve cesedi yok etmeye yardım eylemlerinin öldürme olayında ortak hakimiyet kurma boyutuna ulaşmadığı belirtildi. Fahrettin Öztürk'ün gerçekleştirdiği 'Nitelikli kasten öldürme' eylemine Ferhat Yıldız'ın yardım eden olarak katıldığı gözetilmeksizin iştirak derecesinde yanılgıya düşüldüğü kaydedildi. Yargıtay, Ferhat Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Yıldız bulunduğu cezaevinden getirildi. Maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen Ferhat Yıldız, "Ben bu olayı bilmeden olay yerine gittim. Olay sonrası Fahrettin'in yakalanmasından olayın çözümlenmesine kadar polise yardım ettim. 4.5 senedir cezaevindeyim. Mağdurum tahliyemi istiyorum" dedi.

"SOĞUKKANLI OLAN BU KİŞİNİN SALINMASINI İSTEMİYORUM"

Bozma ilamına katılmadığını belirten maktulün kızı Ege Öztürk, "Sanık 4.5 yıldır içeride olduğunu söylüyor. Benim babam öldürülüp parçalandı ve İstanbul'un her yerine atıldı. Benim yaşadıklarım kendisinin yaşadıkları kadar basit değil" dedi. Maktulün diğer kızı Gamze Vasfiye Özdemir ise, "Sanık kendi kafesinden ceset parçalarını koymak için çuval getirmiş. Eğer olaydan haberdar olmasaydı getirmezdi. Silahı da o temin etti. İçeride de 1 saat kadar kaldı. Korktum diyor, korkmuş olsaydı Fahrettin'i kendi evine götürmezdi. Onu evinde ağırlamazdı. Fahrettin 1 gece onun evinde kalmış, ertesi gün birlikte kahvaltı yapmışlardır. Bu olaydan sonra da rahatça eğlence mekanına gidebilecek kadar soğukkanlı olan bu kişinin salınmasını istemiyorum. Ortada 200 bin Euro babamın parası vardı. Bu parayı kafenin masraflarına harcamışlardır. Para için bu cinayet işlenmiştir" dedi. Son sözü sorulan Ferhat Yıldız, "Fahrettin benim evimde kalmadı. Ben değil diğer sanıklar onunla eğlenmeye gitti, ben gitmedim. Sabah benimle kahvaltı da yapmadı. Yapmadığım bir suçtan dolayı yatıyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti Ferhat Yıldız'ın 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir'de işlendi. Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'dan temin ettiği silahla iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Öztürk'e silahla ateş etti. Amca Rıfat Rıza Öztürk yere düştü. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Öztürk'ün bıçakla boğazını kesti. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Öztürk'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı.

Rıfat Rıza Öztürk'e ait cesedi parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ceset parçalarını valize ve poşete koydu, araca yükledi. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, viyadük üzerinde durdu. Ardından da maktulün vücut parçalarını valizden çıkartarak viyadükten aşağıya attı. Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ile lokale gitti. Lokalde bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk'ten öğrendi. Suç delillerini gizleme eylemine Fatih Demir ve Turgut Kundakçı iştirak etti. 4 sanık, maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmıyla kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 sanık, buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de, diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı. İddianamede Fahrettin Öztürk (32) ile Ferhat Yılmaz'ın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 8'er yıla kadar hapisleri talep edildi.