OYUNU KULLANANLAR BELGRAD ORMANI'NDA PİKNİK YAPTI

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullananlar Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu. Oy verme işlemini tamamlayanlar güzel havayı fırsat bilerek doğayla iç içe vakit geçirdi.

Oy kullanma işlemini tamamlayanlar Doğa Koruma ve Mili Parklar 1.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Neşetsuyu Tabiat Parkı'nda hem mangal yaktı hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Ormana ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden 15 yaşındaki Ayça Milaç, 'Piknik yapalım, doğa havası alalım, yürüyüş yapalım dedik. Anneler Günü'nü de kutladık. Daha önce de buraya gelmiştim. Tekrar gelmek, görmek çok güzel oldu. Temiz hava almış olduk. Hep beraber oyunlar oynadık, sohbet ettik. Her yer çok kalabalık. Anneme de hediye olarak sandalet aldım' dedi.

Ailesiyle piknik yapmaya giden 23 yaşındaki Ece Taşcı ise 'Annem, babam ve teyzemlerle geldik. Oy verdik öyle geldik. Seçimlerden dolayı birazcık stres atmak istedik. Orman havası alalım, rahatlayalım dedik. Çok şükür artık bahar da geldi. Birkaç haftadır hava çok kasvetliydi. Çalışıyorum, okulla uğraşıyorum. Artık bunaldım. Seçim olayları da derken bayağı bunaldık. Rahatlamak için Güzel oldu. Anneme Anneler Günü için hediye güneş gözlüğü aldım. Sonuçlar için bir tık heyecanlıyız' şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLISI OLSUN'

Üç çocuk annesi Hilal Taşçı da 'Biz de oy verip geldik. Çünkü piknik odaklıydık biraz da. Sabah erkenden görevimizi yapalım, sonra da böyle keyfini çıkaralım dedik. Geceyi heyecanla bekliyorum. Artık sabaha neler olur bilmiyoruz ama ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.

'SEÇİMİ FIRSAT BİLİP GELDİK'

74 yaşındaki Şahin Kirmanlı, 'Oğlum, torunlarım, gelinim, torunlarım, komşularımız anlaştık. Hep beraber geldik. Seçimden sonra dedik, burada bir vakit geçirelim. Çocuklarım çalıştıkları için her zaman bir arada olamıyoruz. Bugün seçim olduğu için hepsi evde. Burası çok güzel, her şey yolunda gidiyor. Bize de iyi geldi bu hava. Yaşlıyız, her zaman gelemiyoruz biz. Ben şahsıma seçimi bekliyorum. İnşallah memleketimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olur' dedi.

Mangal yakan Şenol Öztürk de 'Oyumuzu sabah erkenden kullandık. Arkadaşlarla buraya Zeytinburnu'ndan geldik. Hafta sonu çalıştığımız için zaman bulamıyoruz. Böylelikle hafta sonunu değerlendiriyoruz. Bahar geldi. Zaten kalabalıktan da belli oluyor. Trafik de öyle yoğun değildi' şeklinde konuştu.