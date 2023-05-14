OYUNU ANTALYA'DA KULLANAN ÇAVUŞOĞLU ZARFA ZOR SIĞDI, KATLA KATLA BİTMEDİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Çavuşoğlu, Özellikle siyasi partilerin olduğu liste çok uzundu. Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi dedi.AK Parti'nin Antalya milletvekili adayı da olan Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oy kullanacağı Türkler Mahallesi Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. AK Parti'nin Antalya milletvekili adayı eski hakem Kuddusi Müftüoğlu ve partililerce karşılanan Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oy kullandı.

'BUGÜN SÖZ MİLETTE'

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Biraz önce oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı, uğurlu olur. Sadece bizim oyumuz değil; tüm milletimizin oyu. Yurt içinde, yurt dışında oy kullanan tüm vatandaşlarımızın kullandıkları oyların vatanımıza, milletimize huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar siyasetçiler olarak her şeyi söyledik. Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik ama bugün söz millette. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun dedi.

'ZARFA ZOR SIĞDI'

Oy pusulasını zarfa yerleştirmekte zorluk çektiğini belirten Çavuşoğlu, Özellikle siyasi partilerin olduğu liste çok uzundu. Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek, seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste bayağı uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir diye konuştu. (DHA)