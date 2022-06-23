Oyunseverler üzgün: E3'ün ardından Gamescom da patlak verdi!

Covid-19 pandemisi hayatımızı derinden etkiledi. Öyle ki yaşama ve çalışma biçimlerimiz bile değişti. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler de geçici olarak sonlandı. Fakat artık normalleşme sürecine girdik. Bu doğrultuda uzun zamandır beklenen oyun fuarları da kapılarını fiziksel buluşmalara tekrar açtığını söyledi. Fakat PlayStation gibi onlarca büyük şirket hem E3 hem de Gamescom etkinliklerine katılmayacağını açıkladı.

Sony açıkladı: PlayStation, Gamescom etkinliğine katılmıyor!

Gamescom organizatörleri, bu yıl yüz yüze gerçekleştirecekleri etkinliğe 250'den fazla şirketin katılım sağlayacağını söyledi. Fakat birçok merakla beklenen oyunun ve ürünün yapımcısı ilk duyuru gününden beri yer almayacaklarını belirtiyor.

Bugün Sony tarafından yapılan açıklamanın ardından PlayStation da Activision Blizzard, Take-Two Interactive ve Nintendo gibi şirketler ile birlikte adını Gamescom etkinliğine katılmayacaklar arasına yazdırdı.

E3 oyun fuarı, kapılarını tekrar açıyor: İşte tarihi!

Dolayısıyla bu etkinlik sırasında PS VR2 ya da God of War: Ragnarök görmeyi bekleyenlerin maalesef bir süre daha kendilerini tutmaları gerekecek. Fakat 24-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Gamescom, hem çevrim içi hem de yüz yüze olacak. Bu nedenle katılım sağlamayacağını söyleyen bazı şirketlerin internet üzerinden kendi yayınlarını gerçekleştirdiğini görebiliriz.

E3 ise bu yıl ne yüz yüze ne de çevrim içi olarak düzenlenmeyecek. Yani bu seneyi pas geçtiklerini söyleyebiliriz. Fakat 2023'te tıpkı Gamescom gibi her iki tarafa da hitap ederek geri dönüş yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ESA başkanı ve CEO'su Stan Pierre-Louis ise şunları söyledi:

2023'te hem dijital hem de yüz yüze bir etkinlikle geri dönmekten heyecan duyuyoruz. Her ne kadar bu dijital etkinlikleri ve bu sayede daha fazla insana ulaşma fikrini sevsek de fiziksel olarak buluşmaya karşı yoğun bir ilgi olduğunun farkındayız. Şahsen bağlantı kurabilmek, birilerini görebilmek ve deneyimleri canlı olarak yaşamak gerçekten harika.

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