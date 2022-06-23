Oyuncular müjde: Uygun fiyatlı gaming Chromebook geliyor

ChromeOS işletim sistemine sahip Chromebook'lar son zamanlarda dikkat çekmeye başladı. Google, Chromebook'ları oyuncuların da kullanabileceği bir laptop haline getirmek istiyor. Teknoloji devi, Stadia ve GeForce Now gibi bulut oyun sistemlerine öncelik veren bir gaming Chromebook tasarlıyor.

Gaming Chromebook ile GeForce Now'ı sorunsuz oynayın

Yıllardır oyuncu bilgisayarı denildiği zaman akıllara Windows kullanan modeller geliyor. Fakat ChromeOS'in bulut oyunlara öncelik veren sistemi sayesinde bu düşünce değişebilir. Google, oyuncuları kendi tarafına çekmek için oyun odaklı bir Chromebook üzerinde çalışıyor.

Zoom'dan Chrome OS kullanıcılarını üzecek açıklama

Bildiğiniz üzere buluttan oyun oynama servisleri için donanımın herhangi bir önemi yok. Yeterince hızlı bir internet bağlantısı sayesinde Stadia ve GeForce Now gibi hizmetlerden istediğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz. Google ise oyuncu odaklı Chromebook modellerini "bulut oyun cihazı" haline getirmek istiyor.

Teknoloji devinin daha önce oyuncuların dikkatini çekebilmek için RGB klavyeye sahip Chromebook'lar üzerinde çalıştığını gördük. Ancak şirket artık HP ve Lenovo gibi ortaklarıyla gaming Chromebook hedefini büyütmek istiyor.

ChromeOS'in bulut oyun platformu olmasını isteyen Google, GeForce Now ve Stadia yazılımını işletim sistemine önceden yüklenmiş şekilde entegre edecek. Bulut oyun hizmetlerine ek olarak Keşfet uygulaması ile oyun oynamaya teşvik edilecek.

Chromebook'un ayrıca oldukça güçlü bulut oyun optimizasyonuna sahip olması bekleniyor. Buluttan oyun oynamanın en önemli noktası internet bağlantısı olsa da, ChromeOS'in üstün optimizasyonu bu gerçeği kırabilir.

Ayrıca bir başka rapor ise Intel Alder Lake CPU'lu ve Nvidia GPU'lu bir Chromebook olduğunu ortaya koydu. "Agah" kod adına sahip bu Chromebook'un ise güçlü donanımıyla bulut oyunun ötesine gitmek istediği belirtildi. Ancak oyunların ChromeOS entegrasyonuna sahip olması zaman alacak gibi duruyor.

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