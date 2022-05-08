Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!
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Steam, nisan ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. Peki platformda en popüler hangi işletim sistemleri hangileri?
Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki nisan ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri?
Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!
Steam en çok kullanılan işletim sistemlerini paylaştı
Steam, bir süre önce nisan ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre son zamanlarda sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, genel olmasa da oyuncular arasında yaygın hale gelmeye başladı. Yeni sürüm, mart ayına kıyasla yüzde 2,10'luk bir artış yaşadı ve yüzde 18,94'lük pazar payına ulaştı.
Oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemi ise Windows 10. Nisan ayında yüzde 77,82'lik kullanım oranı bulunan sürüm; mart ayına göre yüzde 1,14'lük bir düşüş yaşadı. Ancak halen açık ara zirvede bulunuyor.
2009'da kullanıma sunulan Windows 7, güncelleme desteğinin kesilmesine rağmen halen kullanılan nadir sürümlerden. Tercih edilme oranı mart ayına kıyasla yüzde 1,21 azalan işletim sistemi, yüzde 2,93'lük oranla artık son çırpınışlarını yaşıyor diyebiliriz. Bunun dışında 32 bitlik versiyonu da yüzde 0,17 oranına sahip.
Windows 11 sistem gereksinimleri
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İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazıNot: Daha fazla ayrıntıyı aşağıdaki "Windows 11 işletim sistemini güncel tutmak için depolama alanı hakkında daha fazla bilgi" kısmında bulabilirsiniz.Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.