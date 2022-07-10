Oyuncu yavru ayıların fotokapana yakalanan görüntüleri gülümsetti

ERZURUM Erzurum'un olur ilçesinde yaşayan Ercan Polat isimli bir vatandaş doğaya yerleştirdiği fotokapan ile oyuncu yavru ayıları görüntüledi. Yavru ayıların oyuncu hareketleri ise gülümsetti.

Erzurum'un merkezine 178 kilometre uzaklıkta olan Olur ilçesinde, Ercan Polat isimli bir doğasever ormana yerleştirdiği fotokapan ile yaban hayatını görüntülüyor. Bu sefer Polat'ın fotokapanına yakalanan oyuncu yavru ayılar olurken, kendi aralarında oyun yapan yavru ayıların hareketleri güldürdü. Bir yavru ayının iki ayağı üstünde durması ise güzel görüntüler ortaya çıkarttı.