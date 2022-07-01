Oyuncu Türkseven İsrail'de gördüğü ilgiyi anlattı: "Türkiye'den daha çok burada meşhurum"

İsrail'de hayranlarıyla buluşan dizi oyuncusu Muharrem Türkseven, bu ülkede beklediğinin ötesinde büyük bir ilgiyle karşılaştığını ve "Türkiye'den daha çok burada meşhur olduğunu" söyledi.

Son yıllarda Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar milyonlarca izleyicide büyük ilgi uyandıran Türkiye yapımı televizyon dizileri İsrail'de de büyük hayran kitlesine sahip.

"İstanbullu Gelin", "Benim Adım Melek" ve "Mahkum" gibi televizyon dizilerinde rol alan 33 yaşındaki oyuncu Türkseven, bir organizasyon kapsamında sevenleriyle buluşmak için geldiği İsrail'de büyük ilgiyle karşılaştı.

Çok sayıda İsrailli hayranı, Batı Kudüs'teki gezisi sırasında tesadüfen karşılaştıkları Türkseven'i tanıyarak, onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.