Oyuncu Türkseven İsrail'de gördüğü ilgiyi anlattı: "Türkiye'den daha çok burada meşhurum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Türkseven İsrail'de gördüğü ilgiyi anlattı: "Türkiye'den daha çok burada meşhurum"

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail'de hayranlarıyla buluşan dizi oyuncusu Muharrem Türkseven, bu ülkede beklediğinin ötesinde büyük bir ilgiyle karşılaştığını ve "Türkiye'den daha çok burada meşhur olduğunu" söyledi.

İsrail'de hayranlarıyla buluşan dizi oyuncusu Muharrem Türkseven, bu ülkede beklediğinin ötesinde büyük bir ilgiyle karşılaştığını ve "Türkiye'den daha çok burada meşhur olduğunu" söyledi.

Son yıllarda Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar milyonlarca izleyicide büyük ilgi uyandıran Türkiye yapımı televizyon dizileri İsrail'de de büyük hayran kitlesine sahip.

"İstanbullu Gelin", "Benim Adım Melek" ve "Mahkum" gibi televizyon dizilerinde rol alan 33 yaşındaki oyuncu Türkseven, bir organizasyon kapsamında sevenleriyle buluşmak için geldiği İsrail'de büyük ilgiyle karşılaştı.

Çok sayıda İsrailli hayranı, Batı Kudüs'teki gezisi sırasında tesadüfen karşılaştıkları Türkseven'i tanıyarak, onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title