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Oyuncu Tom Holland akıl sağlığını korumak için sosyal medyayı bıraktı

Oyuncu Tom Holland akıl sağlığını korumak için sosyal medyayı bıraktı

"Örümcek Adam"ı canlandıran Tom Holland, akıl sağlığına "zararlı" olabileceğini düşünerek, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.

"Örümcek Adam"ı canlandıran Tom Holland, akıl sağlığına "zararlı" olabileceğini düşünerek, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi.

26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.

Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım." ifadesini kullandı.

Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland'ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından "akıllıca bir hareket" olarak nitelendirildi.

Holland'ın, Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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