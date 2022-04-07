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Oyuncu Şükrü Özyıldız yapım şirketine açtığı davayı kazandı

AA - İrem Demir - Güncel
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Oyuncu Şükrü Özyıldız yapım şirketine açtığı davayı kazandı

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın, başrolünü oynadığı dizinin yurt dışı gelirinden payını alamadığı gerekçesiyle yapımcı şirkete açtığı davanın kabulüne karar veren mahkeme, şirketin 4 bin 517 doları yasal faiziyle birlikte Özyıldız'a ödemesine hükmetti.

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın, başrolünü oynadığı dizinin yurt dışı gelirinden payını alamadığı gerekçesiyle yapımcı şirkete açtığı davanın kabulüne karar veren mahkeme, şirketin 4 bin 517 doları yasal faiziyle birlikte Özyıldız'a ödemesine hükmetti.

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Özyıldız'ın avukatı ile davalı şirketin avukatı katıldı.

Duruşmada Özyıldız'ın avukatı, davanın kabulünü talep ederken davalı şirketin avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek davanın reddini istedi.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 4 bin 517 doların en yüksek faiz oranı ile birlikte davalı şirketten alınarak, Özyıldız'a ödenmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

Oyuncu Şükrü Özyıldız, avukatı aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine alacak davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, Özyıldız ile borçlu yapım şirketi arasında, Kış Güneşi dizisinin başrolünde yer alması için 12 Ocak 2016'da sözleşme imzalandığı, sözleşme gereği Özyıldız'a dizinin yurt dışına satışı nedeniyle elde edilen gelirden brüt yüzde 4+KDV ödeme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Şirketin 13 Ocak 2017'de Özyıldız'a mail atarak dizinin yurt dışına satıldığının bilgisini verdiği, telif bedeli olarak oyuncuya 81 bin 334 lira ödeneceğini bildirdiği aktarılan dilekçede, şirketin defalarca taahhüt ettiği ödemeyi yapmadığı ifade edilmişti.

AA / İrem Demir - Güncel

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