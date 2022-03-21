Oyuncu Şevket Çoruh'tan, hayranı olan özel öğrenciye videolu sürpriz

Bir televizyon dizisinde "Mesut komiser" karakterini canlandıran oyuncu Şevket Çoruh, hayranı olan Iğdırlı özel öğrenci Ferdi Yulu'yu gönderdiği selamlama vidosuyla mutlu etti.

İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenci Ferdi Yulu'yu, yaşadığı Panik köyündeki evinde ziyaret etti.

Yonca, ziyarette Yulu'ya, hayranlık duyduğu bir televizyon dizisinde "Mesut komiser" karakterini canlandıran oyuncu Çoruh'un gönderdiği selamlama videosunu izletti.

Videoyu ilgiyle izleyen Yulu, mutluluk yaşadı.

Ziyarette yer alan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü sporcuları da Yulu'ya takımın formasını hediye etti.

Yulu, adaşı olan futbolcu Ferdi İmdat ile bir süre top oynadı.