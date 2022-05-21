OYUNCU REHA ÖZCAN, BURDUR'DA KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Haberler

Oyuncu Reha Özcan, 'Bir Garip Orhan Veli' adlı tiyatro oyununun turnesi için geldiği Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

'Bir Garip Orhan Veli' isimli tiyatro oyunu için 17 Mayıs'ta Burdur'a gelen Reha Özcan ve ekibi, sosyal medyada paylaşım amacıyla video çekmek için Burdur Gölü kenarına gitti. Oyuncu Özcan ve beraberindekiler göl kenarında gezerken çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken Reha Özcan'ın ayağına kramp girdi. Özcan, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Özcan'ı hastanede AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ziyaret etti. Özcan, ziyarette yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir koyun sürüsüne denk geldik. Sürüdeki köpekler de savunucu. Burdur Gölü kenarında Burdur türküsü söyleyecektik. Kalabalık halinde klip çekmeye gidiyorduk. Köpekler saldırınca, köpek fobisi olan arkadaşlarımız koşmaya başladı. Köpekler de koşunca ben de koştum. Yaşı unuttuk, sonra kramp girdi. Can havliyle kramp falan dinlemiyorsun, devam ettim koşmaya. Sonra biraz sorun çıktı."

SAHNEYE ÇIKTI

Taburcu olmasının ardından Özcan, aynı gün Burdur Kültür Merkezi'nde oyununu sahneledi. Sandalyede oturarak oyunu tamamlayan Özcan, izleyicilere saldırıdan bahsetmedi. Özcan, dün İstanbul'da sahneleyeceği oyununun 17 Haziran'a ertelenmesi hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da Burdur'da yaşadığı olayı anlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel