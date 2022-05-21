Oyuncu Reha Özcan, Burdur'da köpekten kaçarken yaralandı - Haberler

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Oyuncu Reha Özcan, Burdur'da köpekten kaçarken yaralandı

AA - Bilal Altıok - Güncel
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Oyuncu Reha Özcan, Burdur'da köpekten kaçarken yaralandı

Burdur'a tiyatro sahnelemek için gelen oyuncu Reha Özcan, kentti gezdiği sırada üzerine doğru gelen köpekten kaçarken yaralandı.

Burdur'a tiyatro sahnelemek için gelen oyuncu Reha Özcan, kentti gezdiği sırada üzerine doğru gelen köpekten kaçarken yaralandı.

Burdur Gölü kenarında koyun sürüsünün önünden geçerken çoban köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışan Özcan'ın bacağına kramp girdi.

Yanındaki arkadaşlarının yardımıyla Özcan, Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu öğrenen AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık da Özcan'ı hastanede ziyaret etti.

Özcan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Sosyal medya hesabından görüntülü açıklamada bulunan Özcan, İstanbul'da 20 Mayıs'ta sahneleyeceği oyununun Burdur turnesinde başına gelen kazadan dolayı ertelendiğini takipçilerine duyurdu.

Özcan, köpeklerden kaçarken sol bacağının alt baldırından yaralandığını belirterek, "O yüzden yürüyemiyorum. Köpeklerin hiçbir suçu yoktu, hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar, dursaydık belki bir şey yapmazlardı." ifadelerini kullandı.

AA / Bilal Altıok - Güncel

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