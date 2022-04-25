OYUNCU ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN ÇOCUKLARLA BULUŞTU

'Uykusu Kaçan Pijama' kitabı dahil 21 çocuk kitabına imza atan yazar ve oyuncu Özgür Özgülgün, bugün Beşiktaş'taki Ata Koleji'nin öğrencileriyle buluştu. Pijamalarıyla birlikte öğrencilerle bir araya gelen Özgülgün, çocuklara hikaye anlatıp, kitaplarını imzaladı. Miniklerin dikkatle Özgülgün'ü dinlediği etkinliğe Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve Ata Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu da eşlik etti.

"ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VE AKADEMİK GELİŞİMLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

"ÇOCUKLARI KENDİME ARKADAŞ VE DOST OLARAK GÖRÜYORUM"

"BİZLER İNSANLARIN RUHLARINA İYİ GELİYORUZ"

ÇOCUKLARDAN TAM NOT ALDI

7 yaşındaki Derin Tekinci gösteriye ilişkin, "Çok güzel ve eğlenceliydi. Ben kitap okumayı seviyorum. Eğlenceli, çocukların seveceği kitapları seviyorum" dedi. 8 yaşındaki Berk Ceylan da, "Bugünkü gösteriyi çok iyi buldum, eğlendik. En dikkat çeken şey balık tutmaktı. Kitap okumayı seviyorum" diye konuştu. 7 yaşındaki Begüm Turna da, "Kitap okumayı, dans etmeyi, müzik dinlemeyi çok severim. Bugün Özgür ağabey hikayeler anlattı ve ben hikayeleri çok severim. Özgür ağabey masalları çok farklı anlatıyor, çok eğlenceli ve güzel anlatıyor. Hayal gücü bence çok güzel" dedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel