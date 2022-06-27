Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi

Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen anma törenine katılan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Wöber'i bir tiyatro adamı olarak gördüğünü belirterek, "Dostluğu, arkadaşlığı ve Türk tiyatrosuna yaptıkları için kendisine teşekkür ediyorum. Ailesine ve tüm dostlarına sabır diliyorum." diye konuştu.

Oyuncu Zafer Algöz, sosyal medyada 'Türk ve Avusturyalı oyuncu Osman Wöber' şeklinde bir ifade gördüğüne değinerek, "Halbuki Osman Wöber Avusturyalı değil, Türk oğlu Türk'tür. Babası Avusturyalıydı. Rahmetli babası mimardı. Yıllar önce Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı atılıma hayranlık duyarak Türkiye'ye gelmiş ve burada kalmıştır. İki vatandaşlıktan birisini seçmesi gerektiğinde Türklüğü seçmiş ve vatandaşlık almıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürlüğü döneminde Hidayet Erdinç ile Wöber'e yardımcı olmak için görev aldığını aktaran Algöz, şunları kaydetti:

"Devlet Tiyatrolarının toparlanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek bizi davet etmişti. Biz de ona müdür yardımcılığı yaptık. O dönemde çok büyük atılımlarda bulundu. Kriz anlarında son derece soğukkanlı çözümler üreten, son derece nitelikli ve kaliteli bir idareciydi."

"Tanıdığım en zeki insanlardan birisiydi"

Oyuncu Hidayet Erdinç de kendi hayatını anlatırken, Wöber öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırabileceğini aktararak, "Ayrılmaz bir ikili gibiydik. Kendisine çok teşekkür etmek zorundayım. Bana büyük kapılar açtı. Tanıdığım en zeki insanlardan birisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Deniz Tansel Öngel ise Wöber ile böyle bir zamanı yaşayacağını hiç düşünmediğinden dile getirerek, "Ondan çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığı insanların hayatını dokunduğu anda değiştiren bir adamdı. Çok özleyeceğiz." dedi.

Wöber'in yakın arkadaşı, oyuncu Kemal Topal, "Sen nereye gideceksen, ben de oraya gideceğim diyerek Adana Devlet Tiyatrosuna gelmişti. Hayatının çizgisini bana teslim edecek kadar engin bir meslek aşkıyla yanıyordu. Müge ile ben tanıştırdım onları, ben evlendirdim. Osman'ın ilk düğün tıraşını, gelenektir diye ben yaptım." diyerek 40 yıl süren dostluklarını anlattı.

"Osman, erdemli bir adamdı"

Sanatçının eşi Müge Wöber, birlikte geçirdikleri 35 yıla işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hayatımızda bir gün dahi küs kalmadık. Bunca yıllık ilişkimizde bir kere dahi birbirimize küfür etmedik. Osman dürüsttü, adildi, cesurdu ve ölçülüydü yani erdemli bir adamdı. Güzel bir hayat yaşadı. Ben Osman'ı çok sevdim. Osman beni çok sevdi. Hayatıma girdiği için sonsuz teşekkürler ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirilen Wöber için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Müge Wöber ile kızı Irmak Wöber'in taziyeleri kabul ettiği törene, Hatice Aslan, Yurdaer Okur ve Erkan Taşdöğen'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin yanı sıra sevenleri ve ailesi katıldı.

Sanatçı, cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'ta Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören oyuncu, Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın sahneye koyduğu eserlerde çeşitli roller aldı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide de rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat" adlı filmlerde de oynadı.