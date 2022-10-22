Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar

İNTERNET sitesi kurarak oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para alarak dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'www.ajansnora.com' adlı sahte web sitesi kurarak dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şüpheliler hakkında, ihbar üzerine inceleme başlattı. Jandarma ekipleri söz konusu siteyi incelemeye aldı. Şüphelilerin sahte ajans ve sahte web sitesi kurduğu, dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para aldığı, bu paraları başka hesaplara aktardıkları, dolandırıldığını anlayanları sistemden çıkarmak için daha fazla para istedikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER 2 AY TAKİP EDİLDİLER

(FOTOĞRA)