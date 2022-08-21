Son dakika gündem: OYUNCU CİVAN CANOVA'NIN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU Güncel Haberler Son dakika haberleri: HASTANEDE bir süredir akciğer tedavisi gören tiyatro oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. HASTANEDE bir süredir akciğer tedavisi gören tiyatro oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu. Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zincirlikuyu Civan Canova Güncel Haberler Son Dakika

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