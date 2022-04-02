OYUNCU BURAK YÖRÜK İETT ŞOFÖRÜNE SALDIRDI

OYUNCU Burak Yörük trafikte tartışma sonrası İETT şoförüne saldırdı. Olay yerine polis geldi. Yörük'e tepki gösteren yolcular o anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kavacık'ta ilerleyen İETT otobüsü sürücüsü ile Burak Yörük'in içinde bulunduğu aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yörük araçtan inerek İETT şoförüne saldırdı. Yörük'e otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Yolcular o anları kaydederken otobüs şoförü defalarca 'şikayetçiyim' diye bağırdı. Olay yerine gelen polis, Burak Yörük'ü engellemeye çalıştı. Yörük, arkadaşının kullandığı araca binerek uzaklaştı.