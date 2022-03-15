Oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabının çalınmasıyla ilgili ifade verdi

"Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabı çalınarak kendisinden para alındığı iddiasıyla görülen davada, müşteki olarak ifade verdi.

Özmol'un, Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava kapsamında Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada talimatla ifadesine başvuruldu.

Duruşmaya avukatıyla gelen Özmol, hesabını geri vermesi için sanığa banka üzerinden bin lira gönderdiğini belirterek, "Parayı hesabıma mavi tik alınmasına ilişkin vermiştim. Sonrasında şahıs bana '2 bin 500 lira daha verirsen hesabını geri veririm.' dedi. Ben şahsın art niyetli olduğunu anladım ve iletişimi kestim. Sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, müştekinin ifadesinin alınmasından sonra dosyayı yargılamanın yapıldığı Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianameden

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Alpaslan Özmol'un emniyete başvurarak, Instagram hesabını çalan kişilerin 1000 lira istediğini, kendisinin de bu parayı göndermesine rağmen hesabını geri alamadığı için şikayette bulunduğu anlatılıyor.

Sanık İbrahim Temiz'in, müştekiye ait hesabı hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiği belirtilen iddianamede, sanığın "haksız çıkar sağlamak amacıyla bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.