Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı - Haberler

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Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Oyuncak üreticisi, Ay yüzeyini keşfedecek mini robotu tanıttı

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

Japon oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismi "Sora-Q" olarak açıklandı.

Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları dünyaya aktarabilecek.

Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.

Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, "Sora-Q"nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.

"Sora-Q"nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Robot, Japon, Güncel, Haberler

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