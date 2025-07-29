Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Hakkında İşlem Başlatıldı

Oyuncak Tüfekle Metroda Dolaşan Genç Hakkında İşlem Başlatıldı
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Sarıyer'de oyuncak tüfekle metro istasyonunda dolaşan 15 yaşındaki şüpheli A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medyada yayılan haberler üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Sarıyer'de oyuncak olduğu anlaşılan tüfekle metro istasyonunda dolaşan şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, eşkale uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi.

15 yaşındaki şüpheli A.Y, Araba Yolu Caddesi'nde elindeki tüfek ve maskeyle yakalandı.

Şüphelinin elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.

A.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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