Oyun sektöründe İngilizce kelimeler yasaklandı: İşte nedeni! - Haberler

Her ülkenin farklı politikaları ve yasaları var. Bu nedenle bazı durumlarda bizlere mantıksız gelen, ancak kendilerince haklı gerekçeleri olan kararlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlara bir yenisi eklendi. Fransa, oyun sektöründe İngilizce kelimelerin kullanılmasını yasakladı. İşte nedeni…

Fransa, oyun sektöründe İngilizce jargonu yasakladı

Fransa Kültür Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada oyun sektöründe İngilizce kelime kullanımını yasakladığını duyurdu. Fransızcanın saflığını korumak için verilen mücadeleye vurgu yapan bakanlık, aynı zamanda bu alanda sıklıkla kullanılan İngilizce kelimelerin Fransızca karşılıklarını da yayınladı.

Yeni düzenleme, ülkenin resmi gazetesinde yayınlandı ve devlet kurumlarındaki çalışanlar için zorunlu hale geldi. Böylelikle artık Fransa'da "pro-gamer" yerine "joueur professionnel", "streamer" kelimesi yerine de "joueur-animateur en direct" kullanılacak.

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Bunun yanı sıra Fransa'da "cloud gaming" için "jeu video en nuage" ve son yıllarda yaygınlaşan "e-sports" için ise "jeu video de competition" ibareleri zorunlu olacak.

Yukarıda da görüldüğü üzere sektörde kullanılan birçok İngilizce kelime, Fransızcasıyla değişti. Ayrıca ilk etapta sadece devlet görevlileri için zorunlu oldu. Ancak ilerleyen dönemlerde genel kitleyi etkileyen önemli bir değişiklik olur mu şimdilik belli değil.

Kararın bir diğer nedeniyse oyunlarla çok fazla içli dışlı olmayan kişilerin ilgili tabirleri anlamaması. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemeyle bu sorunun da bitmesi öngörülüyor. Hatta Fransa Kültür Bakanlığı, AFP'ye verdiği demeçte oyun sektöründe kullanılan ifadelerin oyuncu olmayan kişiler tarafından anlaşılmadığını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Fransa Kültür Bakanlığı'nın aldığı bu karar mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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