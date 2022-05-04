Oyun parkları olmayan Musullu çocuklar, seyyar lunaparkta bayram sevincini yaşadı
AA - Ismael Adnan Yaqoob - Güncel
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Musullu çocukların seyyar lunaparkta eğlenmesi MUSUL - Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentinin Eski Musul bölgesi, 2014-2017 yılları arası terör örgütü DEAŞ işgali sırasında ağır yıkıntıya maruz kaldı.
Musullu çocukların seyyar lunaparkta eğlenmesi MUSUL - Irak'ın Ninova vilayetinin merkezi Musul kentinin Eski Musul bölgesi, 2014-2017 yılları arası terör örgütü DEAŞ işgali sırasında ağır yıkıntıya maruz kaldı. Oyun parkların bulunmadığı bölgede Musullu çocuklar, yıkılmış binaların arasında kurulan seyyar lunaparkta doyasıya eğlenip bayram sevincini yaşadı.
AA / Ismael Adnan Yaqoob - Güncel