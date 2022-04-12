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Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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- Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan yavru ayıların oyun oynaması kameralara yansıdı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - - Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan yavru ayıların oyun oynaması kameralara yansıdı.

Çetin geçen kış aylarının ardından uykularından uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için dağlarda gezinmeye başladı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ilerleyen doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, bozayı ve yavrularını fark etti. Cep telefonuna sarılan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz ayıların yiyecek arayışı ile birbirleriyle oyun oynamalarını kayda aldı. Akyüz, ayıları fark ettikten sonra cep telefonunu alıp kayda girdiğini belirterek, "Yıllardır doğa ve yaban hayvanları fotoğraflıyorum. Dağlık alanda ilerlerken ayı ve yavrularını gördüm ve kayıt altına aldım. Coğrafyamızda çok fazla yaban hayvan var. Biz de onları takip edip çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Pülümür, oyunlar, Güncel, Haberler

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