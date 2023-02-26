Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü

Güncel Haberler

- Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü ABD'nin Florida eyaletinde bir lise öğrencisi, derste oyun konsolunu elinden alan öğretmenini öldüresiye dövdü.

- Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir lise öğrencisi, derste oyun konsolunu elinden alan öğretmenini öldüresiye dövdü.

ABD'nin Florida eyaletinde 17 yaşında 1.80 boyunda ve yaklaşık 120 kilo olan bir lise öğrencisi, derste taşınabilir oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü. Çevredekilerin yardımlarıyla öğretmenden uzaklaştırılan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yerde baygın halde yatan öğretmen ise hastaneye kaldırıldı. Polis şefi Rick Staly olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin eylemleri kesinlikle korkunç ve yersiz. Umuyoruz ki darp mağduru öğretmen fiziksel ve psikolojik olarak sağlığına kavuşur. Saldırgan, çocuk Adalet Bakanlığına teslim edildi ve ağır darp ile suçlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Florida Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title