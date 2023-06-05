Oyun İyileştirir Tırı deprem bölgesindeki çocuklara psikolojik destek sağlıyor

Dinçer Lojistik'in Gülmek İyileştirir Derneği ve Queisser Pharma ile ortaklaşa hayata geçirdiği Oyun İyileştirir Tırı, deprem bölgesinde yaşayan çocuklara psikolojik destek vermek ve onlara yeni oyun alanları sunmak için yola çıktı. Tır, deprem bölgesindeki illeri toplamda 6 ay boyunca ziyaret edecek ve her şehirde 15 gün kalacak olan Oyun İyileştirir Tırı bu süre boyunca, çocukların birbirinden eğlenceli oyunlarla eğlenmesini, çeşitli etkinlikler ve eğitici atölyelerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Dinçer Lojistik'in Gülmek İyileştirir Derneği ve Queisser Pharma ile ortaklaşa hayata geçirdiği Oyun İyileştirir Tırı deprem bölgesinde yaşayan çocuklara psikolojik destek vermek ve onlara yeni oyun alanları sunmak için yola çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dinçer Lojistik, Gülmek İyileştirir Derneği ve Queisser Pharma, toplumun refahına katkıda bulunmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Ortaklaşa hayata geçirilen Oyun İyileştirir Tırı, deprem bölgesinde yaşayan çocuklara psikolojik destek sağlamak ve onlara yeni oyun alanları sunmak için yola çıktı.

Oyun İyileştirir Tırı bu özel iş birliği sayesinde, deprem bölgesindeki çocukların yaşadıkları travmatik deneyimlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Tırda görevli uzmanlar, çocukların duygusal ihtiyaçlarına odaklanarak onlara destek sağlarken oyun aracılığıyla iyileşmeleri konusunda destek olmayı amaçlıyor.

Tır, ilk olarak Hatay'a ardından da Adana'ya ulaştı. Hatay'da bir ayda 2 bine yakın çocuğa destek olan tır, Adana'da ise 1500'ü aşkın çocuğa depremin yaşattıklarını unutturmaya çalıştı.

Deprem bölgesindeki illeri toplamda 6 ay boyunca ziyaret edecek ve her şehirde 15 gün kalacak olan Oyun İyileştirir Tırı bu süre boyunca, çocukların birbirinden eğlenceli oyunlarla eğlenmesini, çeşitli etkinlikler ve eğitici atölyelerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Ayrıca tırda yer alan öğretmen ve psikolog tüm çocuklara travmatik deneyimlerin etkilerini azaltmaya yönelik destek olacak.

"En çok çocukların desteğe ihtiyacı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, depremin ilk anından itibaren bölgeye çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, "En çok çocukların desteğe ihtiyaç duyuyor. Sadece bölgedeki insanların değil, tüm Türkiye'nin deprem nedeniyle derin bir acı hisseti. Umarım tekrar benzer felaketleri yaşamayız ancak bu tür durumlarda en çok zararı çocukların gördüğünü düşünüyorum. Bir çocuğun bile yüzünün gülmesini sağlayabilirsek bizim için en büyük sevinç bu olur." ifadelerini kullandı.

Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı ise 6 yıldır bağışıklığı baskılanmış çocuklara özel hizmet veren Hijyenik Oyun Merkezlerinde oyunun iyileştirici gücüne tanık olma fırsatı bulduklarını, aynı şekilde şimdi de depremden etkilenen çocuklarımızı oyunla iyileştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.