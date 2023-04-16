Oyun bağımlısı berberi çıldırttı Adana'da oyun bağımlısı bir kişi tıraş olurken bile oyun oynamaya devam edince berber bir türlü tıraş bitmediği için isyan etti Bağımlı Şükrü Tektaş: "Oyun oynamadan duramıyorum, bence çok güzel bir bağımlılık, herkese tavsiye ediyorum" Berber Ercan Ocaklı:...

Oyun bağımlısı berberi çıldırttı

Adana'da oyun bağımlısı bir kişi tıraş olurken bile oyun oynamaya devam edince berber bir türlü tıraş bitmediği için isyan etti

Bağımlı Şükrü Tektaş:

"Oyun oynamadan duramıyorum, bence çok güzel bir bağımlılık, herkese tavsiye ediyorum"

Berber Ercan Ocaklı:

"Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Herkesin tıraşı 30 dakika bununki 2 saat sürüyor"

ADANA - Adana'da oyun bağımlısı bir kişi tıraş olurken bile oyun oynamaya devam edince berber bir türlü tıraş bitmediği için isyan etti. Bağımlı genç, "Bence çok güzel bir bağımlılık, herkese tavsiye ediyorum, tedavi olmayı düşünmüyorum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesindeki berbere gelen şoför Şükrü Tektaş'ı tıraş olurken gören herkes şaşkına dönüyor. Futbol fanatiği olan ve hafta da 4 kez halı sahada maç yapmaya giden, Tektaş, geri kalan zamanlarında da ne iş yaparsa yapsın cep telefonundan futbol oyunu oynuyor. Bağımlı hale gelen Tektaş, tıraş olurken bile oyun oynamaya devam ediyor. Berberi çileden çıkarken Tektaş, "Şuan berberdeyim ancak oyun oynamadan duramıyorum. Ben futbol bağımlısıyım ve maç oyunu oynuyorum. O kadar bağımlı olmuşum ki oynamadan duramıyorum. Arkadaşlar beni tıraş ederken bile kendimi tutamıyorum. Tıraş ederken zorlanıyorlar ama benim elimde olmayan sebeplerden zorlanıyorlar. Doğuştan bu yana futbolu seven biriyim. Normal bir insan halı saha maçına haftada bir defa giderken, ben dört defa oynuyorum. Ben futboldan kopamıyorum" diye konuştu.

Bağımlılığı yenmek için tedavi olmayı düşünmediğine dikkat çeken Tektaş şöyle devam etti:

"Bence çok güzel bir hastalık. Herkese de tavsiye ediyorum. Bunun zararlı olduğunu düşünmüyorum."

Berber Ahmet Ocaklı ise, "Ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Normal bir insanın tıraşı 30 dakika sürüyor ama bu müşterinin 2 saatten aşağı bitmiyor. Dur bekle aut, taç, oyuncu sakatlandı, direkten döndü diyerek tıraşı zorlaştırıyor. Adam sürekli oyunda, bari tıraş olurken bırak diyoruz ama dinlemiyor. Artık bağımlısı olmuş. Daha önce böyle bir müşteriyle karşılaşmadım. Diğer müşterilerde şaşırıyorlar. Günümüzde herkeste bir oyun bağımlılığı var ancak bu müşterinin bağımlılığı iki kat fazla" dedi.