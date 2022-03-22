OYMAPINAR BARAJI'NDAN KABLO ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajı ve Hidro Elektrik Santrali'nde ( Hes ), 75 santimetre çapında bakır kabloları keserek çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'taki 540 MW güç kapasitesiyle yılda 1620 GW saat elektrik üreten Oymapınar Barajı ve HES'de dün gece geç saatlerde 3 kişinin kablo hırsızlığı yaptığını belirleyen güvenlik görevlileri jandarmaya haber verdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin otomobille kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Jandarmanın operasyonunda otomobilden inerek kaçmaya çalışan İ.Y. ve A.C. yakalandı. Otomobilde yapılan aramada yaklaşık ikişer metre uzunluğunda 750 mm çapında 9 bakır kablo, demir kesme testeresi ve tel kesme makası ele geçirildi. Otomobilde olduğu belirlenen şüpheli S.E.Ö.'nün yakalanması için araştırma devam ediliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel