Oylat Kaplıcaları yolu kar nedeniyle kapandı, araçlar mahsur kaldı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. Tatilciler dönüş yolunda mahsur kalırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Sürücüler zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oylat Kaplıcaları yolu ulaşıma kapandı. 30 araç yolda mahsur kaldı.

İnegöl merkez ile kırsal mahallelerinde dün sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla bugün de devam ederken, Oylat Kaplıcalarına giden tatilciler, dönüş yolunda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar mahsur olan vatandaşların ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastiği bulunmayan araçlarla bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

KAR KEYFİ ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Uludağ'a gidemeyen bazı vatandaşlar da Çayyaka Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan Boğazova mevkisine giderek karın tadını çıkarmak istedi. Uzun araç kuyruğu oluşurken, araçlarında kış lastiği olmayan sürücüler ise mahsur kaldı. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede trafiği kontrollü olarak sağlıyor.

