Oylarını kullanıp, pikniğe koştular (2)

KONYAALTI SAHİLİNE AKINYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre; 1 milyon 904 bin 636 seçmenin olduğu Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullananlar, Konyaaltı sahiline akın etti.

KONYAALTI SAHİLİNE AKIN

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre; 1 milyon 904 bin 636 seçmenin olduğu Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullananlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 81 ölçüldüğü kentte, sahile gelenler ya yürüyüş yaptı ya da piknik yapmayı tercih etti. Bazıları ise güneşlenip, denize girmenin keyfini yaşadı.

Eşiyle beraber denize geldiğini belirten Ali Rıza Yıldız de "Oyumuz umarım ülkemiz için hayırlı olur. Hava da deniz de güzel, keyfini çıkarmaya geldik. Dinleniyoruz" dedi. Sahilde güneşlenen Şaban Mol, "Tatile geldik. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Adem AKALAN- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -