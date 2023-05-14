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Oylarını kullananlar piknik alanlarına akın etti

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Oylarını kullananlar piknik alanlarına akın etti Düzce'de oy verme işlemini tamamlayanlar, mesire ve piknik alanlarına akın etti.

Oylarını kullananlar piknik alanlarına akın etti

DÜZCE - Düzce'de oy verme işlemini tamamlayanlar, mesire ve piknik alanlarına akın etti.

Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Düzce'de oylarını erken saatlerde kullanan vatandaşlar, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Sabah saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte mesire alanlarını dolduranlar mangallarını yaktı. Aydınpınar köyünde bulunan Aydınpınar Şelaleleri'ne gelenler, güzel havanın keyfini çıkarttı. Hava sıcaklığının 20 dereceleri gördüğü kentte, özellikle çocuklar çimen üzerinde top oynayıp vakit geçirdi. Aileler ise öğle saatlerinde yemek için hazırlık yaptı.

Oylarını erken saatlerde kullandıklarını söyleyen Nejdet Kalaycı, "Oyumuzu kullandık, hayırlı, uğurlu olsun. 5'den sonra eve gidip seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Şu an fazla bir yoğunluk yok ama yavaş yavaş insanlar buraya geliyor. Uzun zamandır hava yağışlıydı gelemiyorduk. Bugün hava açınca geldik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

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