Oylarını kullanan Hataylılar, kentten ayrılıyor

CUMURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hatay'a dönen depremzedeler, oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı.

CUMURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hatay'a dönen depremzedeler, oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı. Antakya Otogarı'nda, otobüse binmek için bekleyen depremzedeler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, oy verme işlemi okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler de seçim nedeniyle geri döndü. Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı'nın yolunu tuttu. Otobüse binmek için bekleyen depremzedeler, yoğunluk oluşturdu. Yakınlarıyla vedalaşıp, otobüslere binen depremzedeler, kentten ayrılmaya başladı.

Melek Sevinç ise "Depremden sonra İstanbul'a gittik. Dün oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.