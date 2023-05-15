OYLARINI KULLANAN HATAYLILAR, KENTTEN AYRILIYOR

CUMURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hatay'a dönen depremzedeler, oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı.

CUMURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hatay'a dönen depremzedeler, oy verme işleminin ardından kentten ayrılmaya başladı. Antakya Otogarı'nda otobüse binmek için bekleyen depremzedeler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, oy verme işlemi okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı. Depremde kenti terk eden depremzedeler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri döndü. Oylarını kullanan depremzedeler, il dışına çıkmak için Antakya Otogarı'nın yolunu tuttu. Ağır hasarlı otogarda yakınlarıyla vedalaşan Hataylılar, otobüse binmek için bekleyen depremzedeler nedeniyle yoğunluk oluştu. Depremzedeler, kendilerini bekleyen otobüslere binerek kentten ayrıldı.

Eşi ve çocuğunu uğurlayan Ahmet Güzel, Depremde maalesef yakınlarımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Eşim ve çocuğum hayatta ancak evimiz ağır hasarlı. Onları Antalya'ya göndermiştim. Seçim için buraya geldiler. Oylarını kullandılar şimdi de geri gidiyorlar diye konuştu.

Melek Sevinç ise, Depremden sonra İstanbul'a gittik. Dün oy kullanmak için geldik. Oyumuzu kullandık, şimdi tekrar dönüyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun dedi.