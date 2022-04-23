Öykü için yola çıkan donörler başka çocuklara umut oldu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de yaşayan 7 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasıyla lösemiyle mücadelede simge haline gelirken, kampanyaya destek veren donörlerden 3'ü hem Türkiye ve yurt dışında kök hücre nakli bekleyen başka çocuklara umut oldu. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, "Kampanyamız sadece Türkiye'ye değil dünyanın başka ülkelerindeki çocuk ve yetişkinlere de iyilik ve can taşıdı" dedi.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı çiftinin çocukları Öykü Arin'e 11 Kasım 2018'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi kondu. Doktorların Öykü Arin'in kök hücre nakliyle hayata tutunabileceğini söylemesi üzerine aile, 15 Kasım 2018'de 'Öykü Arin'e Umut Ol' kök hücre bağış kampanyasını başlattı. Lösemiyle mücadelede simge haline gelen Öykü Arin için binlerce kişi bağışçı oldu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. 5 ay önce Öykü'nün kardeşi Arkadaş Ekim de dünyaya geldi. Eğer ihtiyaç duyulursa Arkadaş Ekim'den de nakil işlemi yapılabileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Ali Sinan Batmaz (40) da Öykü'nün kampanyasında donör olup lenf kanseri bir hastayla eşleştiğini dile getirdi. 2018'da donör olmaya karar veren ve geçen ocak ayında kendisiyle uyumlu bir hasta bulunduğunu ifade eden Batmaz, "Hasta çocukla yüzde yüz uyumlu olduğum belirtildi. Aile bireyleriyle dahil böyle bir uyumluluk yakalamak biraz zor oluyormuş. Ancak çocuğun genel sağlık durumu nakil için uygun olmadığı için nakil işlemi bir süre ertelendi. Yeniden aramalarını bekliyorum" diye konuştu.