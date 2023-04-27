Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, Depremzedeler İçin Başlatılan 'Askıda Bilet' Kampanyasını Anlattı: "Pazar Gününden Beri 6...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu şehirleri terk etmek zorunda kalan depremzede seçmenlerin ikamet kayıtlarının bulunduğu şehirlere gidip oy kullanabilmesi için ‘Askıda Bilet’ kampanyası başlatıldı. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, "Pazar gününden beri 6 bine yakın askıda biletimiz oldu. 6 bin kişi demeyelim, 4 bin kişi bilet almak istiyor. 4 bin kişi diyorum, çünkü gidiş-dönüş bilet isteyenler de var. Diğer taraftan da 1-1,5 milyon arası ciddi bir para da birikmiş durumda. Burası siyasi bir platform değil. Siyasi partilerden doğrudan destek talebi gelmedi ama siyasi partiler de benzer organizasyonlar yapıyorlar" dedi.

İLEYDA ÖZMEN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu şehirleri terk etmek zorunda kalan depremzede seçmenlerin ikamet kayıtlarının bulunduğu şehirlere gidip oy kullanabilmesi için 'Askıda Bilet' kampanyası başlatıldı. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, "Pazar gününden beri 6 bine yakın askıda biletimiz oldu. 6 bin kişi demeyelim, 4 bin kişi bilet almak istiyor. 4 bin kişi diyorum, çünkü gidiş-dönüş bilet isteyenler de var. Diğer taraftan da 1-1,5 milyon arası ciddi bir para da birikmiş durumda. Burası siyasi bir platform değil. Siyasi partilerden doğrudan destek talebi gelmedi ama siyasi partiler de benzer organizasyonlar yapıyorlar" dedi.

Ertim Orkun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu şehirleri terk etmek zorunda kalan depremzede seçmenlerin oy kullanabilmesi için başlatılan 'Askıda Bilet' kampanyasını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Orkun, şunları söyledi:

"ASKIDA BİLET HEM İNSANLARIN BÖLGESİNE ULAŞMASI SAĞLAYACAK HEM DE DESTEK OLMAK İSTEYENLERİ BULUŞTURACAK"

"Biliyorsunuz çok büyük bir felaket yaşadık. Depremde 11 ilimiz etkilendi. Yani milyonlarca insan, bu deprem sonucunda etkilendi. Bölgede çok büyük bir facia yaşandı. Ciddi sayıda ev yıkıldı. İnsanlar, bölgede hayatını kaybedenler dışında, evleri yıkıldığı için bölgede yaşama imkanı olmadığı için başka şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Bizim bildiğimiz kadarıyla 1,5 milyon civarında insan şehirlerden, bulundukları evlerden, bölgelerden taşınmak zorunda kaldı. Bu, gerçekten çok ciddi bir rakam. Onun yanında, bu insanların çok az bir kısmı, seçmen kayıtlarını bulundukları, yeni geçtikleri illere, bölgelere aldılar. Bu demek oluyor ki depremzedelerimiz, başka illere taşınmak zorunda kalan, bu konuda mağdur olan insanlarımız, oy vermek istedikleri durumda eski şehirlerine, evlerine geri dönmek ve orada oy vermek zorundalar. Yaşadıkları illerde oy veremeyecekler. Baktığımız zaman, milyonlardan söz ediyoruz, çok büyük rakamlardan söz ediyoruz ve çok büyük de bir yıkımın olduğu bir bölgeye gidip gelmekten söz ediyoruz. Oldukça büyük bir kaos demek bu. Biz, bununla ilgili ne yapabilir diye konuşurken Askıda Bilet gibi bir fikir ortaya çıktı. ve bu fikirle hem insanların, ihtiyaç sahiplerinin oraya ulaşmasını sağlayacak hem de destek olmak isteyenlerin buluşabileceği bir platform oluşturmaya karar verildi. ve biz, Oy ve Ötesi olarak, destekçisi olarak bu platformu ortaya çıkardık.

"SİSTEM, KAYIT YAPAN KİŞİNİN GERÇEK KİŞİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYOR"

Askıda Bilet ne yapıyor? 'Burada depremzedeyim, ben bu bölgede oy kullanmak için gitmek istiyorum' diyen herkes, gelip kayıt oluşturuyor. 'Ben, şu gün şu şehre gideceğim, şu şehideyim' diye bir kayıt oluşturuyor. Onun gerçek kişi olup olmadığını sistem kontrol ediyor. Ayrıca e-Devlet'ten seçmen kütüğünü gösteren görüntüsünü gönderiyor. Biz, onun gerçekten o bölgede ve o şehirde oy veriyor olduğunu kontrol ediyoruz. ve bağış yapan, gelen, para veren insanların gönderdikleriyle o insanlara bilet üretiyoruz ve bilet gönderiyoruz. Sistem tamamen bunun üzerine dayalı.

"4 BİN KİŞİ BİLET ALMAK İSTİYOR"

Bağış yapan insanların gönderdikleri paralar TÜLOV Vakfı'nda toplanıyor. TÜLOV Vakfı, kamu yararına çalışan bir vakıf, para toplama hakkı bulunuyor. ve onların üzerinden toplanan bağışlar, biletlere dönüşerek insanlarımıza, oy vermek üzere bölgeye gitmek için en azından bir destek oluşturmuş oluyor. Burada çokça destekçimiz var. Farklı farklı kurumlar, sağ olsunlar destek verdiler ve bizi, Askıda Bilet'i destekliyorlar. Çok kısa bir sürede, -pazar günü açıldı- pazar gününden beri 6 bine yakın askıda biletimiz oldu. 6 bin kişi demeyelim, 4 bin kişi bilet almak istiyor. 4 bin kişi diyorum, çünkü gidiş-dönüş bilet isteyenler de var, 'Bilet ihtiyacımız var, bize destek olun' diye talepte bulunan. Bu kadar kısa sürede gerçekten beklediğimizin de üzerinde, yeni yeni duyulmaya başladığı düşünürsek. Umut ediyoruz ki böyle binler, on binler, yüz binler olsun. Fazla fazla insan gelip de buradan bilet imkanı bulsun.

"1-1,5 MİLYON LİRA PARA BİRİKTİ"

Diğer taraftan da 1-1,5 milyon arası ciddi bir parada birikmiş durumda. Bu para gelen bilet talebini karşılamıyor şu anda ama insanlar yeni yeni duyuyorlar ve gelip de bağış yapan kurumlar, kuruluşlar da var. Şimdi kurumlar, kuruluşlar da bağış yapmaya başlayacaklar. Bununla birlikte, bütün 'Ben bilet istiyorum' diyen insanlarımıza bilet almayı başarabilmeyi umut ediyoruz. Hepsini bölgeye göndermek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu arada hepimizin içi sızladı, hepimiz bu acıyı hep birlikte yaşadık. Oradaki insanlar kadar yaşamış olmamız mümkün değil tabii ki ama bir nebze de olsun onlara destek olmak, en azından bu konuda destek olmak bizim de içimizi rahatlatıyor, birazcık olsun vicdani görevimiz olarak görüyoruz, o yüzden elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgedeki insanlar, gidecekler oylarını kullanacaklar. Ciddi de bir talep var. Görüyoruz. Demek ki insanlarımız seçimlerde sandıklarına, oylarına sahip çıkacaklar ve bölgede beklediğimizin üzerinde oy verme oranı olabilecek diye düşünüyor ve umut ediyoruz. Bizim dışımızda da bölgede insanların oy vermek için yakın illerden ya da yakın ilçelerden gidebileceklerini düşünüyoruz. Burada 1,5 milyon insan yer değiştirdi ama komşu ilçelere, köyüne, yakında bulunan köy evine giden de yüz binlerce insan var. Bu insanların da seçim gününde veya bir gün öncesinde bölgeye kendi imkanlarıyla gidebileceklerini düşünüyoruz. O yüzden ciddi bir trafik olacak, ciddi sayıda insan bir hafta boyunca yollarda gidiyor ve geliyor olacak. Biz de burada ucundan tutup ne kadar destek olabilirsek kardır diye bakıyoruz. ve umarız Askıda Bilet herkese faydalı olur."

"BURASI SİYASİ BİR PLATFORM DEĞİL. SİYASİ PARTİLERDEN DOĞRUDAN BİR TALEP GELMEDİ"

"Burası siyasi bir platform değil. Tamamen halkın birbirine destek olma platformu. Siyasi partilerden doğrudan destek talebi gelmedi ama siyasi partiler de benzer organizasyonlar yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla otobüsler kaldırmayı hedefliyorlar. Çeşitli şehirlerde hazırlıkları var. Onlar da taşıyacaklar. Burada asla bir rekabet yok. Burada amaç, tamamen hizmet etmek. Mümkün olduğu kadar çok insanı taşımak ve oy vermesini sağlamak ve orada onların kendi haklarını yerine getirebilmelerini sağlamak. Bunun için siyasi partiler de uğraşıyorlar. Onlar da çaba içerisindeler. Umarız yüz binlere taşırız hep birlikte ve insanlar oylarını verirler."

Kampanyanın destekçileri arasında Türkiye Tanıtım Vakfı, Türkiye Gönüllüleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve İhtiyaç Haritası da bulunuyor. Depremzedeler, https://askidabilet.com/ adresi üzerinden başvuru formu doldurarak bilet talebinde bulanabiliyor. Maddi destek olmak isteyen vatandaşlar da aynı adres üzerinden bağış yapabiliyor.