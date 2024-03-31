Oy ve Ötesi Derneği, tutanak görüntülerini istedi

Oy ve Ötesi Derneği, oy verme işleminin son bulması ile birlikte tüm seçmenlere ellerinde bulunan tutanak görüntülerini kendilerine iletmeleri için çağrıda bulundu.

Seçimlerde oy sayımının başlamasının seçim tutanakların Oy ve Ötesi Tutanak Servisi'ne yüklemesi üzerine çağrı yapan Oy ve Ötesi Derneği'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Gün içinde görev yapmadıysanız bile, sandıklar kapandıktan sonra oy kullandığınız sandıkta sayım-döküm işlemlerini sınıfın dışından takip etmek vatandaşlık hakkınız.

138 no'lu Genelge, Madde 35: Sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler."