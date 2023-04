Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun: "Organize, Ülke Çapında Büyük Bir Şaibe Olma Olasılığı Oldukça Düşük Türkiye'de"

Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilk kez kullanılacak Optik Karakter Tanıma (ORC) teknolojisi ile depremzede vatandaşlar için başlattıkları AskıdaBilet kampanyasını tanıttı. Gönüllü sayısını 100 bine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, "Organize, ülke çapında büyük bir şaibe olma olasılığı oldukça düşük Türkiye'de. Çünkü, 200 bin sandığın her birinde 7 kişi çalışıyor. Arkada çalışanlarla birlikte 2,5 milyon insan seçim günü çalışacak. Burada organize bir iş yapmak istediğiniz zaman yüz binlerce insanı organize etmeniz, onları önceden böyle bir kötülüğün, böyle bir yanlışlığın parçası olmasını sağlamanız gerekiyor. Çok kolay değil" dedi.

HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: ADEM KARABAYIR

Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ilk kez kullanılacak Optik Karakter Tanıma (ORC) teknolojisi ile depremzede vatandaşlar için başlattıkları AskıdaBilet kampanyasını tanıttı. Gönüllü sayısını 100 bine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, "Organize, ülke çapında büyük bir şaibe olma olasılığı oldukça düşük Türkiye'de. Çünkü, 200 bin sandığın her birinde 7 kişi çalışıyor. Arkada çalışanlarla birlikte 2,5 milyon insan seçim günü çalışacak. Burada organize bir iş yapmak istediğiniz zaman yüz binlerce insanı organize etmeniz, onları önceden böyle bir kötülüğün, böyle bir yanlışlığın parçası olmasını sağlamanız gerekiyor. Çok kolay değil" dedi.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala seçim güvenliğiyle ilgili basın toplantısı yaptı. Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, seçime dair son çalışmaları paylaştı.

"İLK DEFA ÇOK FARKLI BİR RÜZGAR YAKALADIK"

Oy ve Ötesi olarak 81 ilde var olduklarını söyleyen Turan, şu an seçim günü görev alacak 38 bin gönüllüye ulaştıklarını belirtti. 100 gönüllüyü hedeflediklerini söyleyen Turan, "2014 seçimlerinden bugüne kadar her seçimde var olduk. İlk defa çok farklı bir rüzgar yakaladık, bu rüzgara demokrasi rüzgarı diyoruz. Bu rüzgarın devam etmesini ve 14 Mayıs'ta taçlanmasını ve demokrasi şöleni yaşamayı umuyoruz" dedi.

Turan, ayrıca 14 Mayıs günü bir çağrı merkezi kurduklarını ve seçime dair yaşanacak her türlü soruna ve soruya çağrı merkezi üzerinden yanıt verileceğini söyledi.

Ardından konuşan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Ortum ise seçim günü sandık tutanaklarının hızla dijital veriye dönüştürecek ve ilk kez uygulanacak olan Optik Karakter Tanıma (ORC) teknolojisini anlattı.

Sisteminin nasıl çalıştığını 2018 seçim tutanakları üzerinden anlatan Ortum, OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verilerinin otomatik olarak sayısal hale getirileceğini, böylece sonuçların hızlı bir şekilde elde edileceğini belirtti.

Seçim günü programın ekranının siyasi partilere açılacağını söyleyen Ortum, seçim yasağı kalktıktan sonra da tüm Türkiye'ye açılacağını ve herkesin görebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"OCR TEKNOLOJİSİ, SÜRECİN ŞEFFAFLIĞINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK: Bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri, otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Sandıklarda görev alan gönüllülerimiz gün sonunda hazırlanacak tutanakları fotoğraflayarak sisteme yükleyecekler. Bu veriler eş zamanlı olarak dijital veriye çevrilecek. Böylece sahadan gelen sandık verilerini çok hızlı bir şekilde doğrulama imkanına sahip olacağız. Hedefimiz her sandıktan tutanak görüntüsü elde edebilmek ve YSK sonuçlarına referans veri oluşturabilmek. Bu sayede siyasi partilerle hızlıca veri paylaşımı yapabileceğiz ve onlar da olası uyuşmazlıklar için zaman kaybetmeden YSK'ya itirazda bulunabilecekler. Bu yöntemle seçim sürecinin şeffaflığına büyük katkı sağlamış olacağız.

DİLEYEN HER VATANDAŞ TUNAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKEREK DESTEK VEREBİLECEK: Yasal gereklilik uyarınca halka açık bir şekilde paylaşılacak olan sandık sonuç tutanakları, Oy ve Ötesi Derneği gönüllülerince fotoğrafları çekilerek sisteme yüklenecek. Tutanak verisi toplama sürecine her vatandaşın katılabileceğini belirten dernek yetkilileri, gün içerisinde sandık başında durmayan vatandaşların da sisteme kaydolarak asılan tutanakların görüntülerini paylaşabileceklerini vurguladı. Böylelikle dileyen her vatandaş, oluşturulacak referans veri tabanını destekleyebilecek ve seçim sürecinin şeffaflığına katkı sağlayabilecek.

KIRKLARELİ, KARS, ERZURUM, GÜMÜŞHANE VE ARDAHAN'DA GÖNÜLLÜ İHTİYACI VAR: Bugüne kadar toplam 38 bin gönüllü başvurusu aldık. 50 ilde planlanmış 101 eğitimimiz var. Bugüne kadar 7 ilde 15 eğitimi gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreç çok önemli ve başta gençler olmak üzere herkese büyük görevler düşüyor. Şu an için Kırklareli, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Ardahan öncelikli gönüllü ihtiyacımızın fazla olduğu iller. Her sandıkta yer alabilmek adına, 'Demokrasiden tarafız' diyen herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. Seçim günü bir danışma hattı açılacak. Tüm vatandaşların ulaşabileceği telefon numarasına gelen soruları tecrübeli gönüllüler ve hukukçular yanıtlayacak."

"KIRSALDA SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORUN OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"

Soruları yanıtlayan dernek yöneticileri, Doğu ve Güneydoğu illerinde Diyarbakır, Hakkari başta olmak üzere birçok kenti dolaştıklarını, bölgede özellikle daha kırsalda kalan yerlerin seçim güvenliği açısından sorun olabileceğini gördüklerini söylediler. Bölgedeki gönüllü sayısını arttırmak için hala çabaladıklarını bildirdiler.

Yetkililer, bir başka soru üzerine de internetin kesilmesi halinde de sandık tutanağının fotoğrafının çekilip daha sonra sisteme yüklenebileceğini söyledi.

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada da ORC teknolojisiyle elde edilecek sonuçların yer alacağı ekranın seçim günü siyasi partilere açılacağını belirterek, şunları söyledi:

"ORTAK MİSYONUMUZ SEÇİMİN GÜVENLİ GEÇMESİ VE HUKUKA UYGUN OLMASI: Oy.verisi.org web sitemizden başvurarak herkes gönüllü olabilir. 18 yaşını geçmiş, seçme hakkı olan, oy verebilecek olan herkes gönüllü olabiliyor. Gönüllülerimiz arasında 18 yaşında insanımız var, 78 yaşında insanımız var. Herkesi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanları bekliyoruz. Hiçbir kriterimiz yok. Seçimle ilgilenen, bu konunun önemli olduğunu düşünen herkesi bekliyoruz. Önemli olan tek kriterimiz, buradaki ortak misyonumuz, seçimin güvenli geçmesi ve hukuka uygun olarak geçmesini sağlamak ve gözlemlemek. Bununla ilgilenen insanların, böyle düşünen insanların bir araya geldiği bir platformdur.

SİYASİ PARTİLERİN DE KATILIMINI BEKLİYORUZ VE ONLARLA BİRLİKTE DE ÇALIŞABİLMEYİ UMUT EDİYORUZ: Bizim elimize gelen tutanakların tamamını çeviriyor olacağız. Yüzde yüz tutanak gelirse kesin sonuç alacağız tabii ki. Ama yüzde yüz tutanak gelme olasılığı biraz düşük. Bizim hepsine ulaşmamız çok kolay değil. Türkiye'nin her yerinde yokuz, o yüzden bu konuda siyasi partilerin de katılımını bekliyoruz ve onlarla birlikte de çalışabilmeyi umut ediyoruz. Onların da veri vermesi durumunda biz bu teknolojiyle birlikte hepsini çok hızlı bir şekilde dijital hale getirip sayısal olarak verileri onlarla paylaşabiliriz.

100 BİN GÖNÜLLÜ HEDEFLİYORUZ: 38 bin gönüllümüz var. Hep diyoruz 100 bin gönüllü hedefliyoruz. 100 bine ulaşacağız. Önümüzdeki 2,5-3 hafta içerisinde bu 100 bini yakalamayı hedefliyoruz. Organize, ülke çapında büyük bir şaibe olma olasılığı oldukça düşük Türkiye'de. Çünkü baktığınız zaman çok fazla sandık var. Çok fazla insan çalışıyor. 200 bin sandık var. Bu 200 bin sandıkta her sandıkta 7 kişi çalışıyor. 1,5 milyon insan sandık başında çalışıyor. Arkada çalışanlarla birlikte 2,5 milyon insan seçim günü çalışıyor. Burada organize bir iş yapmak istediğiniz zaman yüz binlerce insanı organize etmeniz, onları önceden böyle bir kötülüğün, böyle bir yanlışın parça olmasını sağlamanız gerekiyor. Çok kolay değil.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYALIM, SBANDIK GÜVENLİĞİ BİZLERİN ELİNDE: Birtakım videolar dönüyor. WhatsApp'la mesajlar dönüyor, bunlar umutsuzluğa kapılmamızı sağlıyor. Kapılmayalım. Burada sandık güvenliğini sağlamak bizlerin elinde. Biz sandıklarda olursak hep beraber, 'Bakın ben bu sandığı gördüm', 'Siz bu sandığı görün' dersek, bunun garantisini biz sağlamış oluruz. Mutsuzluğa kapılmak yerine coşkuyla hep beraber sandıklara sahip çıkmak için daha şevkli o güne sahip çıkıyor olmalıyız.

5 BİNİN ÜZERİNDE ASKIDA BİLETİMİZ VAR: Deprem bölgesini terk etmek zorunda kalmış vatandaşlarımızın oy kullanmak üzere bölgeye dönmesi için AskıdaBilet diye bir platform kuruldu. Bunun biz destekçisiyiz. Bu platformun amacı millet ihtiyacı olan insanlarla bilet alabilecek, bağış yapabilecek insanları buluşturmak. Burada daha fazla insana imkan sağlamak. Daha fazla insanın bölgeye giderek oy kullanmasını sağlamak. 5 binin üzerinde askıda biletimiz var. 1,5 milyon civarında da yapılmış bağış var. Önümüzdeki günlerde sayının artacağını düşünüyoruz. Çünkü pazar günü başladık. Pazar gününden beridir iki gün geçti. İki gün oldukça az bir süre ve ona rağmen. 5 bin bilet oldukça iyi. Gönül ister ki yüz binleri taşıyabilsin hep birlikte el birliğiyle bu insanlara destek olalım. Herkes gitsin oyunu kullansın. Ne kadar insana fayda sağlayabilirsek o kadar güzel olur.

ÇIKACAK PROBLEMLERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ: İhtiyatlı olmak ve çalışıyor olmak lazım. Elektrikler kesilirse, karanlıkta kalırız. Elektrikler geri gelir. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tabii ki problemler çıkabilir, internet kesilebilir. İnternet kesilirse re arkadaşlar tutanakların resimlerini alabilir, daha sonra bu aldıkları resimleri bize internet geldikten sonra gönderebilirler. Sistemimiz buna müsait. Biz o verileri her şekilde toplayacağız sahadan o gün. Amacımız kesinlikle hiçbir şeyin bizi engellemesine izin vermemek bunun için çalışıyoruz, planlarımız var, herhangi bir zor durumda atabilecek adımlarımız da var. O yüzden hazırlıklıyız.

KORKMADAN YAPTIĞIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Korkumuz yok. Biz tamamen legal bir sivil toplum kuruluşuyuz. İçişleri Bakanlığına, dernekler masasına bağlı olarak çalışıyoruz. Her sene beyannamemizi veriyoruz. Bağımsız denetimlerden geçiyoruz. Harcadığımız, geldiğimiz, gittiğimiz her şeyimizi açık şekilde gösteriliyor. O yüzden legal olarak yapıyoruz. Bir de hani topluma fayda üretmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Herkese kapımızı açık her siyasi partiye kapımız açık. O yüzden bir çekincemiz, mekineceğimiz, bir şeyimiz olmadı. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Kimsenin de böyle düşünmediğini düşünüyoruz. Korkmadan yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz.

SEÇİM HEPİMİZİN DİYORUZ, HERKESİ BEKLİYORUZ: Her seçim önemli. Her seçimden sonra yazışmalar devam ediyor. Böyle oldu, şöyle oldu. Kimsenin bunu yazmaması için herkesin sandık başında olması lazım. Hep beraber orada olabiliriz. 'Öyle mi oldu böyle mi oldu acaba' demeyi engelleyebiliriz. Bu bizim elimizde. O güne kalmasın, bugünden kalsın. Hep beraber bugünden sahip çıkalım. Bugünden bunun bir parçası olalım. Hep birlikte yapalım, seçim hepimizin diyoruz, herkesi bekliyoruz."

ASKIDABİLET PLATFORMU DEPREMZEDELERE BEDELSİZ ULAŞIM BİLETİ SAĞLAYACAK

Oy ve Ötesi Derneği'nin de aralarında bulunduğu platform paydaşları, adres kaydı deprem bölgesinde bulunan ve seçmen kaydını belgeleyen vatandaşlara oy kullanacakları şehre ulaşımlarını sağlamak üzere bedelsiz olarak bilet sağlanması için bir araya geldiler. Bilet talebinde bulunmak isteyen depremzede seçmenler, www.askidabilet.com adresi üzerinden başvuru formu doldurarak bilet isteyebilecek ve platforma destek olmak isteyen vatandaşlar da yine aynı adres üzerinden bağış yaparak farklı şehirde bulunan depremzedelerin seçim için şehirlerine ulaşımlarını karşılayabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Oy ve Ötesi Derneği bölgedeki vatandaşlarla da sandık güvenliğini sağlamak için çalışacak. Afet illerinde önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayılarını istatistiki olarak takip eden dernek, bu verileri değerlendirerek olası anomalileri tespit edebilecekleri bir matematiksel modelleme üzerinde de çalışıyor. Bölgede yaşayan seçmenlerin oy verecekleri sandıklarda gözlemcilik yapmaları için de farkındalığı arttıracak çalışmalar yapılıyor.