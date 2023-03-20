Oy Pusulaları, Yurt Dışına Diplomatik Kargo ya da Kurye Aracılığıyla Gönderilecek, Kiralanacak Uçaklarla ya da Diplomatik Kuryeler Tarafından Geri...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışında kullanılacak oy pusulalarının gönderilmesi ve geri getirilmesine ilişkin esasları belirledi. Buna göre; oy pusulası paketlerinin bulunduğu mühürlü torbalar diplomatik kargo/kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından taşınacak. Yurt dışında kullanılan oylar da kiralanacak uçaklarla ya da diplomatik kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye geri getirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışında kullanılacak oy pusulalarının gönderilmesi ve geri getirilmesine ilişkin esasları belirledi. Buna göre; oy pusulası paketlerinin bulunduğu mühürlü torbalar diplomatik kargo/kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından taşınacak. Yurt dışında kullanılan oylar da kiralanacak uçaklarla ya da diplomatik kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye geri getirilecek.

YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi ve kullanılan oy pusulalarının geri getirilmesine ilişkin kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek malzemelerin tesliminin usul ve esaslarına ilişkin genelgesini Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; birleşik oy pusulaları, YSK tarafından bastırılacak ve paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar, diplomatik kargo/kurye aracılığıyla THY tarafından varış noktalarına ulaştırılacak ve buradaki sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilecek.

Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılan oy pusulaları ise YSK tarafından kiralanacak uçaklarla 'oy torbaları nakil komisyonları' ya da diplomatik kuryeler tarafından Türkiye'ye geri getirecek. Kiralanacak uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel de bulunacak.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek, mühürlü torbalar burada açılacak ve oy sayımı burada yapılacak.