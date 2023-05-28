Muğla'da 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması için sandık başına gidenler arasında sedye ve tekerlekli sandalye ile getirilen huzurevi sakinleri de vardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'nda oylarını kullanan yaşlılar, sonrasında tekrar huzurevine götürüldü.

Oy kullanmaya sedye ile getirildiler

Huzurevi sakinleri sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı

MUĞLA - Muğla'da vatandaşlar 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması için sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, Muğla Huzurevi sakinlerinden bazıları da sedye ve tekerlekli sandalye ile getirildikleri okullarda oyların kullandı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 08.00'de başladı. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar da oy kullanacakları Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'na Muğla il Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri yardımı ile getirildi. Yatağa bağımlı olan yaşlılar sedye, yürüme güçlüğü çekenler de tekerlekli sandalye ile getirildikleri sandıklarda oylarını kullandı. Yaşlılar oylarını kullandıktan sonra tekrar huzurevine bırakıldı.

Muğla il genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 2 bin 439 sandıkta 805 bin 393 seçmenin oy kullanacağı, bin 747 jandarma ve 2 bin 556 polisin seçim güvenliği için sandık çevresinde görev aldığı belirtildi.