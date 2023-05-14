Oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlara seyyar sandık hizmeti

KİLİS - 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimleri için sandığa gidemeyen vatandaşlara sandık evlerine gitti.

Kilis genelinde 395 sandıkta 96925 seçmen sandık başına gidecek. Sandığa gidemeyen engelli ve yaşlıların evlerine sandık götürülerek oy kullanmaları sağlandı. Seyyar sandık talebinde bulunan 19 vatandaşa seyyar sandık götürüldü. Engelinden dolayı oy kullanmaya gidemeyen vatandaş, Yüksek Seçim Kurulundan talepte bulunduğunun altını çizerek, "Oyumuzu kullandık, Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Oy kullanmaya gidemediğimden dolayı, seyyar sandık çok güzel hizmet, bizi kırmadan evimize kadar geldiler. Bizde oyumuzu kullandık, elimizden geleni yaptık vatana millete hayırlı olsun" dedi.