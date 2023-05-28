Oy kullanmaya başlarındaki fes ile geldiler

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur seçimleri için fes takarak oy kullandılar. Edirne'de seçmen olan iki arkadaş sandık başına başlarında fes giyerek renkli görüntüler oluşturdu. Fes takarak oy kullanmaya gelen diğer bir vatandaş ise seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur seçimleri için fes takarak oy kullandılar.

Edirne'de seçmen olan iki arkadaş sandık başına başlarında fes giyerek renkli görüntüler oluşturdu. 26 yaşındaki Sümeyye Can son yıllarda haçlı ile adeta hilalin savaşı olduğunu bundan dolayı seçimlere kafalarında fes takarak geldiklerini belirtti.

"Gelenek ve göreneklerimizden dolayı fes taktım"

Cumhurbaşkanlığı 2. turu seçimleri için oy kullanmaya geldiği Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na gelen Sümeyye Can, "Gümüşhaneliyim. İki yıldır Edirne'de yaşıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Bugün gerçekten haç ile Hilal'in savaş olduğuna inanamıyorum. Bu yüzden gelenek göreneklerimiz de olduğu için ve ben de Osmanlı kültürünü temsil etmek için seçimlere fes ile geldim" dedi.

Fes takarak oy kullanmaya gelen diğer bir vatandaş Hanife Teke ise, "Doğrunun tek olduğu bir yerde bulunduğumuz için fes taktık, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - EDİRNE