Oy Kullanmaya Alperen ve Yöresel Kıyafetle Geldiler

Burdur'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına Abdurrahman Uladı (54) Alperen kıyafeti, Serap Sargın (39) da yöresel kıyafet giyerek geldi.

Burdur'da bir kamu kurumundan emekli Abdurrahman Uladı ile Serap Sargın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına farklı kıyafet giyerek geldi. Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapan ve çeşitli etkinliklerde yöresel kıyafetlerle gönüllü görev alan Abdurrahman Uladı Alperen kıyafetiyle, kendisi gibi gönüllü etkinliklere katılan Serap Sargın ise yöresel kıyafet giyerek, Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Abdurrahman Uladı 1179 numaralı sandıkta, Serap Sargın da 1180 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy kullanmaya gelen bazı vatandaşlar Uladı ve Sargın'la fotoğraf çektirdi. Abdurrahman Uladı, "Osmanlı Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapıyorum. Uzun yıllardır çeşitli etkinliklerde gönüllü görev alıyorum. Bu seçimde de Alperen kıyafeti ile oyumu kullanmaya geldim. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. (DHA)